BMW tërheq gati 200 mijë vetura, rrezik për zjarr në motor

BMW ka njoftuar tërheqjen nga tregu të rreth 189,130 automjeteve të prodhuara nga korriku 2014 deri në nëntor 2020, pas një problemi që mund të lejojë depërtimin e ujit.
Autoritetet gjermane të transportit kanë ngritur shqetësime se lagështia mund të shkaktojë korrozion dhe qark të shkurtër elektrik, duke krijuar në raste të rënda rrezik për zjarr në ndarjen e motorit.
Tërheqja prek disa modele të njohura të BMW-së, përfshirë Serinë 3, Serinë 5 dhe Serinë 7, të prodhuara në gjenerata të ndryshme.
Problemi lidhet me një izolim që nuk e pengon plotësisht ujin të arrijë te kontaktet elektrike.
Me kalimin e kohës, korrozioni mund të rrisë rezistencën elektrike dhe të shkaktojë mbinxehje ose hark elektrik.
Pronarët mund të vërejnë vështirësi në ndezje, erë djegieje pranë motorit ose sinjale paralajmëruese në panelin e instrumenteve.