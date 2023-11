Bombardohet spitali Al Shifa në Gaza, raportohet për viktima dhe të plagosur – VIDEO

Hamasi pretendon se Izraeli bombardoi Spitalin Al Shifa në Gaza të premten pasdite. Sipas raportimeve fillestare flitet për shumë viktima dhe të plagosur.

Ministria e shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi ka pohuar se dhjetëra janë vrarë dhe plagosur në shënjestrimin e një autokolone ambulancash që po transportonin të plagosurit rëndë në Gaza.

Ushtria izraelite tha se po shqyrton raportin e ministrisë së shëndetësisë së Gazës.

Israel’s “right to self defence” at #Shifa_hospital moments ago. This is a deep scar in our consciousness and humanity for generations to come. pic.twitter.com/E3d3D0LFUz

