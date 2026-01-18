“Bordi i Paqes” i Trumpit synon rol global përtej Gazës

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, po zgjeron vizionin e tij për të ashtuquajturin “Bordi i Paqes”, i cili fillimisht u prezantua si pjesë e fazës së dytë të armëpushimit në Gaza, por tani duket se synon një mandat më të gjerë global për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare.
Trump e kishte shpallur bordin si një mekanizëm që do të mbikëqyrte qeverisjen, rindërtimin, investimet dhe mobilizimin e fondeve në Rripin e Gazës pas luftës shkatërruese të Izraelit. Ideja ishte që Gaza të drejtohej nga një komitet teknokratik palestinez, në vend të Hamasit.
Megjithatë, letra të dërguara nga Trump drejt disa liderëve botërorë të ftuar për t’u bërë pjesë e bordit, tregojnë ambicie më të mëdha. Presidenti argjentinas Javier Milei dhe homologu i tij nga Paraguaji, Santiago Peña, publikuan në rrjetet sociale letra ku Trump flet për një qasje të re dhe të guximshme për zgjidhjen e konflikteve globale dhe për “konsolidimin e paqes në Lindjen e Mesme”.
Një dokument shoqërues, i quajtur “kartë”, përshkruan Bordin e Paqes si një organizatë ndërkombëtare që synon të promovojë stabilitetin, qeverisjen e ligjshme dhe paqen e qëndrueshme në zonat e prekura nga konfliktet. Dokumenti nuk përmend drejtpërdrejt Gazën, duke lënë të kuptohet se roli i bordit mund të shtrihet shumë më gjerë.
Sipas burimeve diplomatike, disa e shohin këtë iniciativë si një lloj “OKB-je të Trumpit”, që anashkalon parimet themelore të Kombeve të Bashkuara. Një zyrtar i lartë amerikan ka pranuar se ky rol i zgjeruar mbetet për momentin “aspirativ”, por ka shtuar se Uashingtoni dhe aleatët e tij janë shpesh të zhgënjyer nga funksionimi i OKB-së.
Administrata Trump ka theksuar se fokusi fillestar i bordit do të mbetet Gaza. Të premten, Trump njoftoi se ish-kryeministri britanik Tony Blair do të jetë një nga anëtarët ekzekutivë themelues, së bashku me Jared Kushner, Marco Rubio dhe emisarin amerikan për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff.
Në përbërjen e strukturave që lidhen me Gazën përfshihen edhe figura ndërkombëtare nga Turqia, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kombet e Bashkuara. Megjithatë, mungesa e përfaqësimit palestinez ka shkaktuar zemërim në Lindjen e Mesme, ndërsa shumë prej anëtarëve të emëruar konsiderohen mbështetës të fortë të Izraelit.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka shprehur kundërshtim ndaj përbërjes së bordit ekzekutiv për Gazën, duke deklaruar se ai nuk është koordinuar me Izraelin dhe bie ndesh me politikat e tij.
Ndërkohë, raportohet se administrata Trump u ka kërkuar disa vendeve deri në 1 miliard dollarë për anëtarësim të përhershëm në Bordin e Paqes. Shtëpia e Bardhë e ka quajtur këtë raportim “keqinterpretues”, duke sqaruar se nuk ka tarifë minimale për anëtarësim, por se anëtarësimi i përhershëm ofrohet për shtetet që tregojnë angazhim të thellë për paqen, sigurinë dhe prosperitetin.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se emra të tjerë anëtarësh do të shpallen në javët në vijim. /mesazhi