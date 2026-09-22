Bordi i Paqes përsërit objektivat për Gazën përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së

Bordi i Paqes përsëriti sot objektivat e tij kryesore për Gazën ndërsa liderët botërorë përgatiten të mblidhen në New York për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, duke bërë thirrje për mbështetje ndërkombëtare për të çuar përpara një plan veprimi për përfundimin e konfliktit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X, bordi tha se objektivat e tij të përbashkëta përfshijnë demilitarizimin dhe deradikalizimin e Gazës, ndihmën e qëndrueshme humanitare dhe rindërtimin, administratën efektive civile dhe të sigurisë palestineze dhe sigurinë e qëndrueshme për palestinezët dhe izraelitët.
Bordi, i kryesuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se plani ka hapur rrugën për lirimin dhe kthimin e të gjithë pengjeve izraelite, Samitin e Paqes për Gazën në Sharm El-Sheikh dhe hapat pasues, përfshirë Rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe krijimin e Bordit të Paqes.
Ai tha se një marrëveshje e arritur me Hamasin më 30 korrik ofron plan veprimi për fazat e ardhshme të armëpushimit, përfshirë demilitarizimin, tërheqjen izraelite, administrimin palestinez dhe rindërtimin. Bordi u bëri thirrje të gjitha palëve të përmbushin angazhimet e tyre dhe të shmangin veprimet që mund të minojnë armëpushimin ndërsa u bëri thirrje partnerëve ndërkombëtarë të përkthejnë mbështetjen politike në angazhime praktike.
“AP e OKB-së ofron mundësi për të konsoliduar bashkësinë ndërkombëtare pas një kuadri të dakorduar”, thuhet në deklaratë duke theksuar diplomacinë si një mjet drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme në Gaza.
Që nga 8 tetori 2023, Izraeli ka vrarë mbi 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë në luftën e tij në Gaza ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.