Bordi i Paqes po dështon të mbrojë të drejtat themelore të palestinezëve

Drejtoresha ekzekutive e Shoqatës së Agjencive Ndërkombëtare për Zhvillim (AIDA), Athena Rayburn, ka deklaruar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se Bordi i Paqes për Gazën nuk po arrin të mbrojë të drejtat themelore të palestinezëve.
Rayburn, e cila drejton një organizatë që përfaqëson më shumë se 100 agjenci ndërkombëtare të ndihmës që veprojnë në territoret e pushtuara palestineze, tha se Bordi i Paqes duhet të vlerësohet në bazë të aftësisë së tij për të mbrojtur civilët, për t’i dhënë fund pranisë së paligjshme të Izraelit dhe për të çuar përpara të drejtën e palestinezëve për vetëvendosje.
“Me këto masa themelore, Bordi i Paqes po dështon”, tha ajo.
Sipas Rayburn, Rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit, në kuadër të së cilës u krijua bordi, ka ndihmuar në uljen e armiqësive, por deri tani ka kontribuar edhe në forcimin e pranisë së Izraelit në Gaza.
Ajo tha se të drejtat e palestinezëve në Gaza janë vendosur në varësi të kërkesave të autoritetit pushtues.
Rayburn paralajmëroi gjithashtu se kjo situatë ka normalizuar një realitet ku rreth dy milionë njerëz mbeten të bllokuar dhe të varur nga ndihmat humanitare, të cilat kontrollohen dhe kufizohen nga shteti që, sipas saj, ka krijuar mungesën e tyre. /mesazhi