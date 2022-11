Borrell përfundon takimin me Kurtin dhe nis me Vuçiqin

Kryediplomati evropian, Josep Borrell ka nisur takimin me presidentin serb, Aleksandër Vuçiq.

Takimi me Vuçiq ka filluar pasi Borrell ka mbaruar takimin me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Pas takimeve të ndara, Borrell pritet të mbajë një takim të përbashkët me Kurtin dhe Vuçiqin.

Kujtojmë se në njoftimin e Bashkimit Evropian është thënë se takimi i palëve me Borrell do të ketë për qëllim zgjidhjen e situatës aktuale në Kosovë, pas largimit të zyrtarëve serbë nga institucionet e Republikës së Kosovës.