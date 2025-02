Bota Feston Ditën Botërore të Hixhabit 2025: Një Thirrje për Solidaritet dhe Respekt

Më 1 shkurt, miliona njerëz në mbarë botën bashkohen për të shënuar Ditën Botërore të Hixhabit 2025, një nismë globale që promovon lirinë e shprehjes fetare, mirëkuptimin kulturor dhe mbështetjen për gratë që zgjedhin të mbajnë hixhab.

Këtë vit, fushata zhvillohet nën temën #HijabisUnsilenced, një thirrje për të forcuar zërin e grave myslimane, për të festuar vendosmërinë e tyre dhe për të qëndruar në solidaritet me to në përballjen me sfidat dhe paragjykimet.

Njohje Historike nga Senati i New York-ut

Një moment i veçantë për këtë edicion të Ditës Botërore të Hixhabit është njohja zyrtare nga Senati i Shtetit të New York-ut, i cili ka miratuar Rezolutën Nr. 88, duke e bërë këtë ditë pjesë të kalendarit të ngjarjeve të rëndësishme në SHBA.

Si Mund të Merrni Pjesë?

Organizatorët kanë ftuar të gjithë të tregojnë mbështetjen e tyre përmes këtyre veprimeve simbolike:

🔹 Gratë: Mund të mbajnë një hixhab ose shall për një ditë.

🔹 Burrat: Mund të vendosin një shall dimri rreth qafës ose të mbajnë një kofi.

🔹 Të gjithë: Mund të mbajnë një tabelë me mesazhin “Mbështes të drejtën e Hixhabit.”

Më pas, pjesëmarrësit mund të:

📸 Bëjnë një foto dhe ta ndajnë atë në rrjetet sociale.

📢 Përdorin hashtagët #WorldHijabDay & #HijabisUnsilenced.

📲 Tag-ojnë @WorldHijabDay për të shfaqur mbështetjen e tyre.

Përhapni Mesazhin

Përveç pjesëmarrjes fizike, njerëzit inkurajohen të përdorin platformat e tyre për të ndarë mesazhe ndërgjegjësuese. Organizatorët sugjerojnë këtë deklaratë për postimet në rrjetet sociale:

“Unë mbështes me krenari #WorldHijabDay, duke qëndruar në solidaritet me gratë myslimane që përballen me diskriminim për zgjedhjen e tyre për të mbajtur hixhab. Le të bashkohemi dhe të amplifikojmë zërat e tyre. Bashkohuni në këtë bisedë: #HijabisUnsilenced.”

Pjesëmarrësit gjithashtu mund të ndajnë përvojën e tyre personale nëse vendosin të mbajnë hixhab për një ditë.

👉 Për më shumë informacion dhe për të mbështetur këtë nismë, vizitoni: LaunchGood.com/WorldHijabDay2025

Së bashku, për lirinë dhe respektin!