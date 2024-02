Brazili tërheq ambasadorin në Izrael

Ministria e Jashtme e Brazilit ka tërhequr për konsultime ambasadorin e saj në Izrael, Fred Meyer.

Kjo dispozitë vjen si pasojë e vendimit të Tel Avivit për të shpallur presidentin brazilian Luiz Inácio Lula da Silva ‘persona non grata’ për akuzën ndaj shtetit hebre se ka kryer gjenocid në Gaza.

Pasi thirri ambasadorin e Brazilit, ministri i jashtëm i Izraelit, Israel Katz, lëshoi ​​një deklaratë duke thënë:

“Ne nuk do të harrojmë dhe nuk do të falim. Është një sulm serioz antisemitik. Në emrin tim dhe në emrin e qytetarëve të Izraelit, thuaji presidentit Lula se ai është persona non grata në Izrael derisa të tërheqë deklaratën”. /abcnews