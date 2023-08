Brenda disa dekadave njerëzit mund të jetojnë deri në 120 vjet

Jetëgjatësia e njeriut pritet të rritet në 120 vjet brenda disa dekadave, falë teknologjive të tilla si inteligjenca artificiale (AI) dhe njohurive të fituara nga pandemia COVID-19.

“Parashikimi ynë është një jetëgjatësi midis 100 dhe 120 vjet brenda 50 viteve, të paktën në vendet e zhvilluara”, tha për televizion suedez, Ignat Kulkov, studiues nga Universiteti Malardalen (MDU).

Njerëzit e moshuar gjithashtu pritet të jenë po aq të shëndetshëm sa ata në të dyzetat falë përparimeve të shpejta teknologjike, tha Kulkov, duke shpjeguar rezultatet e hulumtimit të kryer me kolegë nga universitetet në Finlandë, Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Hulumtimi është publikuar në revistën shkencore Futures.

“Gjithnjë e më shumë njerëz do të mbajnë pajisje të veshura për të monitoruar gjendjen e tyre shëndetësore. Këto pajisje do të lidhen me mjekët dhe spitalet”, tha Kulkov, duke shtuar se disa nga këta sensorë do të jenë në formën e impianteve.

Pajisjet e tilla do t’i lejojnë mjekët të rekomandojnë ndryshime në stilin e jetës në një fazë të hershme, me përmirësim të shëndetit dhe jetëgjatësi më të gjatë si rezultat. Përparimet në fusha të tjera do të kontribuojnë gjithashtu në jetëgjatësi, kanë zbuluar shkencëtarët.

Pandemia e COVID-19 ka rezultuar në njohuri më të mira se si të gjurmohen viruset në mënyrë më efektive, ndërsa inteligjenca artificiale tashmë po përdoret për të diagnostikuar sëmundjet më shpejt dhe për të zhvilluar trajtime të reja, tha Kulkov.

Mjekësia e personalizuar me ilaçe të përshtatura individualisht pritet gjithashtu të kontribuojë në përmirësimin e shëndetit, shtoi ai.

Por ka edhe sfida të reja, theksoi Kulkov.

“Ndryshimet klimatike do të kenë ndikimin më të madh në sistemet tona shëndetësore dhe në jetën tonë, jo vetëm në të ardhmen, por tashmë sot”, tha ai.