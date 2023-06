Brendësia e Skoda Kodiaq e ekspozuar pjesërisht në foto të reja nga “spiunët”

Ishte vetëm disa ditë më parë kur Skoda dha detaje thelbësore në lidhje me specifikimet teknike të Kodiaq të ri dhe sot po sjellim diçka po aq interesante.

Bëhet fjalë për pamje të sjella nga “spiunët” brenda kabinës së kësaj makine.

Ndryshe, të gjitha versionet e Kodiaq-it të ri do të ofrohen ekskluzivisht me një transmision automatik me shtatë shpejtësi, me përjashtim të hibridit plug-in pasi modeli i elektrizuar po merr një DSG me gjashtë shpejtësi.

Fuqia do të vijë nga motorët me benzinë 1.5 TSI dhe 2.0 TSI me 150 kf dhe 204 kf, respektivisht. Këto do të ofrohen së bashku me një 2.0 TDI në dy gjendje (150 hp dhe 193 hp).

Skoda do të përfundojë me Kodiaq të ri diku këtë vjeshtë, kur Superb-i tjetër do të debutojë gjithashtu, por në një datë tjetër.