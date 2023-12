Brigadat Al Qassam thonë se kanë goditur disa objektiva izraelite

Grupi i rezistencës Palestineze Brigadat Al Qassam ka thënë se luftëtarët e tij kanë shënjestruar:

Ushtarët izraelitë në veri të Khan Younis me predha mortajash

Kissufin, që kufizohet me Gazën, me raketa

Një automjet ushtarak me armatim kundër personelit në lindje të Khan Younis

Një tank ‘Merkava’ me Yasin 105 në Khan Younis

Xhip ushtarak me një raketë kundër blinduar në veri të Rripit të Gazës

Një kamion që transportonte një numër të madh ushtarësh në Beit Lahia me një raketë dhe më pas u përplasen me ta me automatikë.

Një xhip ushtarak me armatim kundër personelit në verilindje të Beit Lahia