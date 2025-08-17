Brigadat Kassam raportojnë sulme ndaj forcave izraelite në Gaza

Krah i armatosur i Hamasit ka publikuar pamje ku shihen luftëtarët e tij duke lëshuar granata antitank ndaj mjeteve ushtarake izraelite në jug të Gazës.
Sipas Brigadave Kassam, sulmi ndodhi në Khan Younis, përgjatë rrugës Salah al-Din, ku u goditën tanke dhe buldozerë ushtarakë.
Grupi raportoi gjithashtu një pritë në lagjen Zeitoun të Gazës, ku një tank izraelit Merkava u godit me predha Yassin-105.
Ndërkohë, Brigadat al-Kuds, krah i armatosur i Xhihadit Islamik Palestinez, publikuan pamje të luftëtarëve të tyre teksa planifikonin dhe kryenin një sulm me mortaja në qytetin e Gazës. /mesazhi