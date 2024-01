Brigadat Qassam thotë se sulmuan trupat izraelite në Gazën veriore

Krahu i armatosur i Hamasit thotë se ka kryer një seri sulmesh ndaj forcave izraelite në Gazën veriore, disa ditë pasi Izraeli tha se kishte përfunduar shkatërrimin e rrjetit të Hamasit në atë pjesë të rripit.

Në deklaratat e publikuara në Telegram, Brigadat Qassam thanë se kishin kryer sulme ndaj “forcave armike” në jug të lagjes Zeitoun në qytetin e Gazës.

Grupi tha se sulmoi forcat izraelite me mitralozë dhe mortaja me një postim që thoshte se luftëtarët e Brigadave Qassam kishin arritur të “vrasnin dhe plagosnin” ushtarë izraelitë pranë rrugës al-Sika.

In this just-released video, Al-Qassam fighters are seen fighting with Israeli forces invading Al-Zaytoun neighborhood, in northern Gaza.

AUDIO AND TEXT TRANSLATION:

0:15 – Monitoring Israeli forces advancing towards the ambush.

0:24 – The ambush begins with the support group… pic.twitter.com/cixGeaZrHG

