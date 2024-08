Britani e Madhe, mbi 1.000 të arrestuar për trazirat e ekstremit të djathtë

Mbi 1.000 njerëz janë arrestuar dhe rreth 600 janë akuzuar në lidhje me trazirat e ekstremit të djathtë që shpërthyen në gjithë Mbretërinë e Bashkuar pas një incidenti me thikë në Southport më 29 korrik. Mbretëria e Bashkuar ka parë një rritje të akuzave ndërsa autoritetet u përgjigjen trazirave të dhunshme, të cilat u nxitën nga pretendimet e rreme në internet se i dyshuari për therjen me thikë të tre fëmijëve në Southport ishte një azilkërkues mysliman. Sulmuesi, i identifikuar si Axel Rudakubana, një 17-vjeçar nga Cardiff me prindër ruandazë, ka bërë pak për të penguar turmat e ekstremit të djathtë. Kryeministri Keir Starmer është zotuar për drejtësi të shpejtë për të përfshirët dhe Këshilli Kombëtar i Shefave të Policisë parashikon që arrestimet dhe akuzat të vazhdojnë të rriten ndërsa hetimet vazhdojnë. Më 7 gusht, tre burra u bënë individët e parë që u burgosën për përfshirjen e tyre në trazirat e Southport dhe Liverpool. Prokurorët kanë paralajmëruar se këto raste përfaqësojnë vetëm “majën e ajsbergut” ndërsa goditja ndaj protestuesve vazhdon. Julie Sweeney, 53 vjeç, u dënua me 15 muaj burg më 16 gusht për postimin e mesazheve nxitëse në Facebook, duke përfshirë një postim ku shkruhej: “Hidhni në ajër xhaminë me të rriturit në të”. Gjykatësi Steven Everett kritikoi sjelljen e Sweeney në internet, duke deklaruar se “luftëtarët e tastierës” duhet të mbahen përgjegjës për gjuhën e tyre, veçanërisht në mes të trazirave të vazhdueshme kombëtare. Jordan Parlour, gjithashtu u dënua me 20 muaj burg javën e kaluar, për nxitjen e sulmeve ndaj një hoteli ku strehoheshin azilkërkuesit. Parlour, së bashku me Tyler Kay, i cili gjithashtu u burgos për postime të ngjashme, është ndër të parët që u burgos për aktivitet në mediat sociale në lidhje me trazirat e ekstremit të djathtë. Reece Greenwood, 31 vjeç, e cila transmetoi drejtpërdrejt sharje racore gjatë trazirave në Sunderland, u dënua me 2,5 vjet burg për çrregullime të dhunshme. Sekretarja e Brendshme Yvette Cooper ka paralajmëruar se “luftëtarët e tastierës” nuk mund t’i shmangen ndjekjes penale dhe do të përballen me “dënime të forta”. Starmer i ka bërë jehonë këtij mendimi, duke u kujtuar përdoruesve të mediave sociale se platformat online nuk janë “zona pa ligj”. Një djalë 12-vjeçar është bërë personi më i ri i akuzuar në lidhje me trazirat. Ai u paraqit në Gjykatën Rinore të Liverpoolit të hënën dhe u shpall fajtor për çrregullime të dhunshme në Merseyside. Për më tepër, edhe një djalë 14-vjeçar po përballet me akuza në lidhje me një trazirë në Whitehall muajin e kaluar. Në MB, çrregullimi i dhunshëm mbart një dënim maksimal prej pesë vjetësh, ndërsa trazirat mund të rezultojnë në një dënim maksimal prej 10 vjetësh. Më 4 gusht, kryeministri Starmer dënoi trazirat si “grupe të së djathtës ekstreme” dhe paralajmëroi se ata të përfshirë në dhunë do të “pendohen” për veprimet e tyre.

