Britani: Gjashtë aktivistë mohojnë akuzat për “terrorizëm” lidhur me Palestine Action

Gjashtë aktivistë në Mbretërinë e Bashkuar janë liruar me kusht pasi mohuan akuzat për “terrorizëm” për shkak të mbështetjes së dyshuar për grupin Palestine Action. Ata janë të moshës nga 26 deri në 62 vjeç dhe përballen me deri në 14 vite burg.
Qeveria britanike e shpalli të ndaluar Palestine Action në korrik, sipas Ligjit për Terrorizmin të vitit 2000, duke nxitur kritika të gjera se ky vendim cenon lirinë e shprehjes dhe të drejtën për protestë.
Që atëherë, qindra persona janë arrestuar nëpër Britani për mbështetjen e tyre ndaj grupit gjatë tubimeve në disa qytete.
Grupi Defend Our Juries, ku bënin pjesë të arrestuarit, konfirmoi dje se protestat do të vazhdojnë këtë të shtunë në Londër, Derry dhe Edinburg. /mesazhi