Britani, shkalla e ulët e lindjeve kërcënon të mbyllë 800 shkolla fillore deri në vitin 2029

Rënia e numrit të fëmijëve në Britani të Madhe mund të çojë në mbylljen e 800 shkollave fillore deri në vitin 2029, tregon një studim nga Instituti i Politikave të Arsimit (EPI), të cilin e publikoi “The Guardian”, transmeton Anadolu.

Instituti, rënien kombëtare të nxënësve të shkollave fillore shtetërore ia atribuoi kryesisht rënies së nivelit të lindjeve. Ai paralajmëroi se rënia e numrit të nxënësve mund t’i vë shkollat ​​nën presion të rëndë financiar, me shumë këshilla lokale që tashmë po përpiqen të mbajnë operacionet.

Raporti vuri në dukje se faktorët përtej nivelit të lindjeve, të tilla si kostot e larta të strehimit, po formësojnë vendimet familjare se ku të jetojnë dhe ku t’i dërgojnë fëmijët e tyre.

Trendi është më i theksuar në Londër, ku familjet po zhvendosen jashtë kryeqytetit ose po zgjedhin shkolla private, tha raporti. Regjistrimi në shkollat ​​fillore kombëtare arriti kulmin në rreth 4.5 milionë në 2018-2019, por që atëherë ka rënë me gati 2 për qind.

Gjithashtu parashikohet që numri të bie edhe me 4 për qind gjatë pesë viteve të ardhshme, duke përfaqësuar një humbje prej 162 mijë nxënësish, ekuivalenti i 800 shkollave fillore.

