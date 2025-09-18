Britania do ta njohë zyrtarisht shtetin e Palestinës këtë fundjavë

Britania e Madhe do ta njohë zyrtarisht shtetin e Palestinës këtë fundjavë, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump të përfundojë vizitën e tij shtetërore, raportoi të mërkurën “The i Paper”, duke cituar burime qeveritare, transmeton Anadolu.
Në korrik, kryeministri Keir Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar do ta njohë shtetësinë palestineze në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York në shtator, nëse Izraeli nuk ndërmerr “hapa thelbësorë” për të adresuar situatën humanitare në Gaza dhe për të rënë dakord për një armëpushim.
Arsyeja për shtyrjen e njoftimit deri pas largimit të Trumpit nga Mbretëria e Bashkuar është sepse “mund të kishte rrezikuar thellimin e tensioneve me Washingtonin, pasi Trump dhe sekretari i Shtetit, Marco Rubio ofruan mbështetje të fortë për ofensivën tokësore të Izraelit në Gaza”, thuhet në raport.
Zëdhënësi i kryeministrit tha se njohja ishte hartuar për të mbrojtur qëndrueshmërinë e një zgjidhjeje me dy shtete.
“Shtetësia është e drejtë e patjetërsueshme e popullit palestinez dhe është absolutisht thelbësore në mbrojtjen e qëndrueshmërisë së një zgjidhjeje me dy shtete që ta bëjmë të qartë këtë të drejtë të patjetërsueshme”, shtoi ai.
Vitin e kaluar, Irlanda, Norvegjia dhe Spanja iu bashkuan një liste prej 147 vendesh që tani e njohin zyrtarisht Palestinën.
Franca njoftoi planet për të njohur shtetin palestinez gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, duke u bërë shteti i parë anëtar i G7-ës, një forum joformal i shtatë vendeve dhe demokracive kryesore të industrializuara, që e bën këtë.