Britania do të zhvendosë azilkërkuesit në ish-kazermat e ushtrisë, përdorimi i hoteleve po pakësohet

Qeveria britanike do të zhvendosë qindra azilkërkues në ish-objekte ushtarake, teksa fillon të heq gradualisht hotelet që përdoren për t’i strehuar ata, transmeton Anadolu.
Mediat britanike raportojnë se Zyra e Brendshme konfirmoi se dy kazerma ushtarake në Inverness dhe East Sussex do të strehojnë përkohësisht 900 burra si pjesë e një pilot projekti për të testuar objektet ushtarake si strehim alternativ.
Zyrtarët gjithashtu po identifikojnë vende shtesë për përdorim në të ardhmen. Më parë, këto vende janë përdorur për të strehuar familjet afgane të evakuuara nga Kabuli në vitin 2021 para se të zhvendosen diku tjetër. Ky mision përfundoi në fillim të këtij viti.
Të hënën, një komision parlamentar e përshkroi mbështetjen e qeverisë te hotelet për azilkërkuesit si “dështim, kaotik dhe i kushtueshëm”. Siç raporton “Times”, Zyra e Brendshme beson se deri në 10 mijë njerëz mund të strehohen përfundimisht në objekte ushtarake ose industriale, disa prej të cilave mund të përfshijnë akomodime të parapërgatitura.
Ministri i Mbrojtjes, Luke Pollard tha se dy vendet e para përdoren si një “provë koncepti”, me diskutime rreth përdorimit të bazave për akomodim që po zhvillohen për disa muaj.
“Për sa i përket numrit, disa baza janë të vogla, disa baza janë të mëdha, por mendoj se biseda rreth bazave që janë në lajme sot ka të bëjë me vërtetimin e këtij koncepti, me të parë nëse kjo funksionon. Ne besojmë se këto baza mund të ofrojnë akomodim të përshtatshëm për azilkërkuesit”, tha ai për BBC.
Pollard theksoi se objektet do të jenë praktike, jo të rehatshme.
“Ky nuk është akomodim luksoz, në asnjë mënyrë. Por, është i përshtatshëm për atë që kërkohet dhe kjo do të na mundësojë të heqim presionin nga pronat e hoteleve të azilit dhe të mundësojmë që ato të mbyllen me një ritëm më të shpejtë”, tha ai.
Që nga qershori, rreth 32 mijë azilkërkues janë vendosur në hotele, shifër që shënon rënie nga kulmi prej më shumë se 56 mijë në vitin 2023, megjithatë shifra shënon një rritje prej rreth 2.500 azilkërkuesish krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Të hënën, kryeministri Keir Starmer tha se është “i frustruar dhe i zemëruar”, duke akuzuar administratën e mëparshme se ka lënë një “rrëmujë të madhe” në sistemin e azilit pasi nuk ka arritur të përpunojë aplikimet në mënyrë efikase.