Britania e Madhe ngre alarmin, pritet të goditet nga një stuhi e fortë

Britania po përgatitet për stuhinë e dytë të emërtuar të sezonit, e cila pritet të godasë të shtunën.
Stuhia Boelo pritet të sjellë motin më të keq në pjesët veriore të vendit, ndërsa erërat më të fuqishme pritet të përfshijnë Irlandën e Veriut, Skocinë dhe veriun e Anglisë të shtunën, sipas Zyrës Meteorologjike britanike (Met Office).
“Stuhia Boelo do të sjellë erëra të forta dhe reshje të dendura shiu në Irlandën e Veriut, Skoci dhe pjesë të veriut të Anglisë gjatë fundjavës, duke prekur skajin e kundërt të vendit nga ai që u godit nga stuhia Austen”, tha në një deklaratë Chris Bulmer, zëvendëskryemeteorolog i Met Office.
“Erërat e forta do të shoqërohen me reshje të dendura shiu, duke sjellë mot të ashpër gjatë fundjavës. Paralajmërimet për mot të keq dhe parashikimet e detajuara do të përditësohen, ndaj njerëzit duhet të ndjekin parashikimet gjatë ditëve të ardhshme”, tha ai.
Stuhia Boelo pritet të mbërrijë më pak se 48 orë pas njoftimit për stuhinë e parë të emërtuar të këtij sezoni, Austen, e cila pritet të arrijë në Britaninë të premten.
Met Office ka lëshuar një paralajmërim portokalli dhe dy paralajmërime të verdha për erëra të forta lidhur me stuhinë Austen, që përfshijnë Cornwallin, Ishujt Scilly dhe pjesë të Devonit perëndimor.
“Stuhia Boelo është një sistem i veçantë me presion të ulët atmosferik nga stuhia Austen, e cila do të sjellë erëra të forta dhe reshje të dendura shiu në pjesët jugore të vendit të enjten në mbrëmje dhe të premten. Stuhia Austen do të largohet drejt Detit të Veriut deri të premten në mbrëmje”, thuhet në deklaratë. /tema