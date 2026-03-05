Britania ofron pagesa deri në 55.000 dollarë për largimin e familjeve me azil të refuzuar

Familjeve të azilkërkuesve që u është refuzuar azili mund t’u ofrohen deri në 40.000 paund (55.000 dollarë) për t’u larguar nga Britania sipas një skeme të re pilot të njoftuar të enjten nga Sekretarja e Brendshme, Shabana Mahmood, transmeton Anadolu.
Familjeve do t’u ofrohen “pagesa stimuluese” deri në 10.000 paund për person, me një kufizim prej katër personash për familje.
Mahmood tha se qeveria do të kërkojë të largojë me forcë ata që refuzojnë ofertën brenda shtatë ditëve.
Skema pritet të synojë 150 familje që jetojnë në akomodime azili të financuara nga taksapaguesit.
Ajo e njoftoi planin gjatë një fjalimi në një grup mendimtarësh me prirje të majta, ku kërkoi të paraqiste atë që e përshkroi si “Argumenti i Partisë Laburiste” për kufizimin e mbështetjes për disa azilkërkues.
Qeveria drejton një program kthimi vullnetar që ofron deri në 3.000 paund mbështetje financiare për azilkërkuesit e kualifikuar që zgjedhin të largohen nga Mbretëria e Bashkuar.
Mahmood tha se kostoja e strehimit të një familjeje me tre anëtarë në akomodime azili mund të arrijë në 158.000 paund në vit.
Sekretarja e Brendshme tha se qeveria donte të ofronte një “pagesë të shtuar nxitëse” që do të përfaqësonte një “kursim të konsiderueshëm për taksapaguesin”, duke i bërë jehonë reformave të ngjashme të prezantuara në Danimarkë.
Ajo tha gjithashtu se qeveria po konsultohet se si të largojë “në një mënyrë që është humane dhe efektive” familjet me fëmijë që refuzojnë të largohen vullnetarisht.
“Për një kohë shumë të gjatë, familjet që kanë dështuar në kërkesat e tyre e kanë ditur se ne nuk po i zbatojmë rregullat tona, gjë që krijoi një nxitje të çoroditur për të kaluar Kanalin me fëmijë në një varkë të vogël”, tha Mahmood.