Bruksel, Komisioni Evropian nën hetim për shitje të pasurive të paluajtshme me vlerë 900 milionë euro

Prokurorët e Bashkimit Evropian po hetojnë Komisionin Evropian lidhur me shitjen e disa ndërtesave qeverisë belge, bëri të ditur sot Komisioni.
Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) konfirmoi se po mbledh prova në kuadër të një hetimi në zhvillim.
Një burim i afërt me çështjen konfirmoi se janë kryer kontrolle në ambientet e Komisionit.
Sipas një njoftimi për shtyp të vitit 2024, 23 ndërtesa që më parë ishin në pronësi të Komisionit u shitën shtetit belg për shumën prej 900 milionë eurosh (1,07 miliardë dollarë).
Një zëdhënës i Komisionit deklaroi se institucioni do të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet, duke ofruar çdo informacion dhe ndihmë të nevojshme për të garantuar një hetim të plotë dhe të pavarur mbi këtë çështje.
”Sa i përket Komisionit Evropian, shitja e ndërtesave është kryer sipas procedurave dhe protokolleve të përcaktuara dhe ne jemi të bindur se procesi është zhvilluar në përputhje me rregullat”, shtoi ai.
Shoqëria Federale e Pjesëmarrjeve dhe Investimeve e Belgjikës (SFPIM), me të cilën Komisioni arriti marrëveshjen e shitjes në vitin 2024, konfirmoi se ambientet e saj janë kontrolluar në kuadër të hetimit.
“Kompania po bashkëpunon plotësisht me autoritetet përkatëse dhe po u ofron atyre informacionin e kërkuar, në përputhje të plotë me ligjin”, thuhet në deklaratën e SFPIM-së