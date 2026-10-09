Bruksel, përleshje dhe ndërhyrje policore në protestën kundër politikave shtrënguese

Përleshje shpërthyen pranë Stacionit Qendror të Brukselit gjatë demonstratës së së premtes të organizuar nga sindikata socialiste e Belgjikës ABVV kundër politikave shtrënguese të qeverisë federale, ku policia përdori gaz lotsjellës dhe ujëhedhëse për të shpërndarë protestuesit, sipas raporteve të mediave lokale, transmeton Anadolu.
Qindra të rinj, shumë prej tyre të veshur me të zeza dhe me maska, hodhën gurë, shishe qelqi, trarë druri dhe kosha plehrash ndaj policisë, njoftoi transmetuesi publik VRT dhe agjencia e lajmeve Belga.
Policia u vendos në një numër të madh rreth stacionit qendror të Brukselit, ku oficerët kryen kontrolle parandaluese në grupe të rinjsh që nuk mbanin ngjyra sindikaliste.
Protestuesit ndezën edhe fishekzjarre, ndërsa biçikleta u dogjën në sheshin “Albertina”, duke dërguar një re të madhe tymi në ajër.
Policia përdori gaz lotsjellës dhe ujëhedhës ndaj demonstruesve dhe bëri disa arrestime.
Trazirat ndodhën ndërsa ABVV mbajti një demonstratë kombëtare në Bruksel, duke filluar në orën 10:00 të mëngjesit me orën lokale, ku protestuesit marshuan nga Stacioni Qendror i Brukselit drejt Stacionit Jugor të Brukselit nën sloganin “Qëndroni larg xhepave tanë”.
Policia tha se 30.000 njerëz morën pjesë në demonstratë, ndërsa ABVV ka vlerësuar më parë pjesëmarrjen në 50.000.
Sindikata po proteston ndaj masave shtrënguese të qeverisë federale ndërsa zyrtarët po shqyrtojnë një buxhet të ri.
Ajo kundërshton masat e mundshme që prekin fuqinë blerëse, sistemin e indeksimit të pagave dhe tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH), si dhe planet për të futur kohën vjetore të punës.
Kryetari i ABVV Bert Engelaar paralajmëroi përpara marshimit se një grevë mbarëkombëtare mund të zhvillohet në nëntor nëse qeveria kalon “vijat e kuqe” të sindikatës.
Ndërkohë, sindikata e krishterë ACV organizoi një protestë të veçantë të premten duke përfshirë qindra aktivistë në selinë qendrore të partive të koalicionit qeverisës të Belgjikës në Bruksel.
Transporti publik dhe shërbimet e aeroportit u ndërprenë rëndë në mes të demonstratave.