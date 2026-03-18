Bruksel, protestuesit pro-palestinezë thirrje universitetit për ndërprerjen e bashkëpunimit me kompaninë izraelite

Aktivistët pro-Palestinë protestuan të mërkurën në kampusin Etterbeek të Universitetit të Lirë të Brukselit (VUB), duke kërkuar që administrata e universitetit të ndërpresë bashkëpunimin e saj me një kompani izraelite të lidhur me mbrojtjen, raporton Anadolu.
Demonstruesit varën një banderolë të madhe me mbishkrimin “VUB ndihmon në vrasjen e palestinezëve” dhe vendosën portrete të figurave palestineze në të gjithë kampusin, duke akuzuar universitetin për bashkëpunim përmes partneriteteve të tij kërkimore, raportoi e përditshmja në gjuhën flamande Het Nieuwsblad.
Protesta dënoi bashkëpunimin e VUB me OIP Sensor Systems, e cila është në pronësi të Elbit Systems, prodhuesit më të madh privat të armëve në Izrael.
Protestuesit kërkojnë që partneriteti, i cili po zhvillohet përmes qendrës kërkimore të universitetit, të ndërpritet menjëherë.
Ata pretenduan se teknologjitë e zhvilluara në bashkëpunime të tilla mund të kenë aplikime me përdorim të dyfishtë, duke përfshirë mbikëqyrjen ushtarake dhe sistemet e dronëve.
“Ndërsa palestinezët po vriten duke përdorur dronë dhe pajisje precize të zhvilluara nga OIP-Elbit, VUB vazhdon t’i lejojë kompanisë të përfitojë nga partneritetet kërkimore, duke përfshirë projektet që lidhen me misionet hapësinore”, tha Julie Janssens, një nga protestueset.
Një protestuese tjetër, Jana De Blok, paralajmëroi se kërkimet e lidhura me hapësirën shpesh kanë potencial të dyfishtë.
“Prandaj, ky kërkim ka të ngjarë të kontribuojë në zhvillimin e më shumë teknologjisë së mbikëqyrjes dhe luftës në Palestinë, Iran dhe Liban, si dhe në rrugët tona”, shtoi ajo.
Që nga fillimi i luftës në Gaza, sulmet nga ushtria izraelite dhe kolonët e paligjshëm në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1.133 palestinezë dhe kanë plagosur rreth 11.700 të tjerë, përveç arrestimit të rreth 22.000 njerëzve, sipas shifrave zyrtare palestineze.