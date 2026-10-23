B’Tselem: Udhëheqësit izraelitë po planifikojnë dëbimin e palestinezëve në Hebron

Organizata izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem ka paralajmëruar se udhëheqësit izraelitë po planifikojnë dëbimin me forcë të palestinezëve dhe shkatërrime të gjera në zonën e Hebronit, pas sulmit të ndodhur sot.
Sipas organizatës, masa të tilla do të përbënin ndëshkim kolektiv dhe mund të përbënin krime lufte.
Në një deklaratë, B’Tselem tha se këto plane përbëjnë një përshkallëzim të mëtejshëm të asaj që e cilëson si fushatë të spastrimit etnik në Bregun Perëndimor. Organizata theksoi se po bëhet fjalë për shkatërrimin sistematik të jetës kolektive palestineze, ndërkohë që zgjerohen vendbanimet izraelite dhe forcohet kontrolli i përhershëm i Izraelit mbi këtë territor.
B’Tselem i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mos qëndrojë pasive përballë sulmeve ndaj palestinezëve dhe të mos presë që lagje të tjera të zbrazen e të shkatërrohen përpara se të ndërhyjë.
Organizata paralajmëroi se përvojat e Gazës dhe të veriut të Bregut Perëndimor duhet të shërbejnë si alarm për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës. /mesazhi