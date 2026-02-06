Bugattin nuk e ndal as i ftohti, më së miri e dëshmon kjo video

I ftohti nuk mund ta ndalojë një pronar Bugatti të shijojë veturën e tij të mrekullueshme.
Panairi vjetor i veturave me djegie të brendshme (ICE) në St. Moritz dëshmon të jetë vendi i përsosur për këto hipervetura, siç dëshmohet nga videoja më poshtë.
Nga një Type 35 i zvogëluar dhe ajo që duket të jetë një Type 51 i mrekullueshëm, deri te një treshe veturash hiper-ekzotike Bolide, gama e veturave dukej shkëlqyeshëm në pistën e mbuluar me akull dhe borë.
Sa herë që gjen kaq shumë modele Bugatti në një vend, mund të supozosh me siguri se ky është një rast i veçantë.
Megjithatë, ajo që është më mbresëlënëse janë kushtet.