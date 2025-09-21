Bulldozerët D9 të dhuruar nga SHBA mbërrijnë në Gaza

Bulldozerët D9, të siguruar për Izraelin nga administrata e presidentit Donald Trump në korrik 2025, kanë mbërritur në Gaza dhe po përdoren nga Ushtria Izraelite në operacionet e saj ushtarake.
Sipas ushtrisë izraelite këto makina përdoren për të hapur rrugë për forcat tokësore dhe për të zbuluar tunelat e luftëtarëve të Hamasit. Përdorimi i tyre ka nxitur kritika ndërkombëtare, pasi më parë D9 janë përdorur për të shkatërruar shtëpi dhe infrastrukturë civile në Bregun Perëndimor dhe Gazë.
Organizatat ndërkombëtare kanë kërkuar hetime mbi përdorimin e këtyre bulldozerëve për shkelje të mundshme të ligjit ndërkombëtar. /mesazhi