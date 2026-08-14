Bullgaria do të propozojë ndryshime ligjore për të adresuar dhunën tek të rinjtë

Qeveria bullgare do të propozojë ndryshime ligjore deri në fund të shtatorit për të luftuar dhunën tek të rinjtë, deklaroi të premten kryeministri Rumen Radev, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në qytetin jugor të Plovdivit, Radev tha se qeveria e tij do të propozojë ndryshime ligjore deri në fund të shtatorit për të luftuar dhunën tek të rinjtë, raportoi agjencia bullgare e lajmeve BTA.
“Është jashtëzakonisht shqetësuese ajo që po ndodh me disa të rinj”, tha ai.
Deklarata e kryeministrit erdhi pas vrasjes së Georgi Kuzevit, 37 vjeç, në kodrën e të rinjve në Plovdiv.
Gjithsej dhjetë adoleshentë të moshës 14 deri në 17 vjeç u arrestuan pasi Kuzev u vra në një sulm në këtë zonë më 4 gusht. Pesë prej tyre, tre djem dhe dy vajza, u akuzuan për vrasje dhe u morën në paraburgim.
“Komisionet komunale lokale nuk po funksionojnë. Absolutisht asgjë nuk po ndodh atje. Duhet t’i japim përparësi punës në shkolla dhe me prindërit, në mënyrë që gjëra të tilla të mos ndodhin”, shtoi ai.
Radev tha se po shqyrtohen gjithashtu kufizime për qasjen e adoleshentëve në rrjetet sociale.