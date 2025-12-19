Bullgaria, është dhe s’është Shqipëri

Korrupsioni gërryes në vendin e BE-së, por dhe me nerv të fortë rebelues
Mijëra bullgarë demonstruan të enjten në mbrëmje kundër qeverisë në largim, duke kërkuar zgjedhje të ndershme dhe reformë gjyqësore për të trajtuar atë që ata e përshkruajnë si korrupsion endemik në shtetin anëtar më të varfër të Bashkimit Evropian.
Protestat në kryeqytetin Sofje dhe qytete të tjera bullgare erdhën ndërsa vendi përgatitet të miratojë euron më 1 janar.
Qeveria në largim, e cila mori detyrën në janar, kishte planifikuar të kalonte në euro, por kryeministri Rosen Zhelyaskov dha dorëheqjen javën e kaluar pas javësh protestash kundër korrupsionit dhe një projektligji buxhetor që përfshinte rritje të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore.
“Gjithçka në lidhje me të (qeverinë) është e paturpshme. E paturpshme. Sjellja arrogante karakterizon këtë qeveri”, tha Shisman Nikolov, 48 vjeç. “Shoqëria nuk i respekton ata që mendojnë se janë mbi të gjithë të tjerët”, shtoi ai.
“Kur vjedh gjatë gjithë kohës, ndoshta mendon se je mbi të gjithë. Për njerëzit që janë arrogantë dhe nuk kanë turp, nuk mund t’i respektoj ose të identifikohem me ta”, tha Kalina Yurukova, një studente 21-vjeçare.
Presidenti bullgar Rumen Radev po zhvillon konsultime me partitë. Nëse bisedimet për formimin e një qeverie dështojnë, ai do të emërojë një kryeministër të përkohshëm dhe do të shpallë zgjedhje. /tesheshi.com/
