Presidenti amerikan, Donald Trump, shprehu të premten mbështetje për përpjekjet e kryeministrit irakian Ali al-Zaidi për të vendosur autoritetin shtetëror në mbarë vendin, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e tij “Truth Social”, Trump tha se Washingtoni mbështet përpjekjet e al-Zaidit “për të vendosur autoritetin shtetëror në të gjithë Irakun, për të ndaluar kontrabandën e naftës irakiane, për t’i dhënë fund korrupsionit dhe për t’i vënë të gjitha armët nën kontrollin ekskluziv të shtetit”.
“Ne mbështesim përpjekjet e kryeministrit al-Zaidi për të ndërtuar një Irak të bashkuar, të begatë dhe të fortë, i cili merr vetë vendimet e tij politike”, shtoi Trump.