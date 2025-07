Burimet e sigurisë: Turqia luajti një rol kyç në armëpushimin në Suwayda

Turqia luajti një rol kyç në armëpushimin që u arrit në përleshjet që filluan fillimisht midis arabëve beduinë dhe druzëve në qytetin sirian Suwayda dhe më vonë shpërthyen midis forcave qeveritare të Damaskut dhe druzëve, raporton Anadolu.

Sipas informacionit të marrë nga burimet e sigurisë, gjatë përleshjeve dy-ditore në Suwayda, Turqia shfaqi një qëndrim të vendosur dhe qëndroi në krah të administratës së Damaskut, duke bërë çdo përpjekje për të siguruar qetësi midis palëve dhe duke luajtur një rol kyç në armëpushimin.

Thuhet se drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT), İbrahim Kalın, zhvilloi takime të shumta me homologët e tij të SHBA-së, Sirisë dhe Izraelit lidhur me zhvillimet në Siri.

Ai diskutoi përleshjet në Suwayda me presidentin sirian, Ahmed al-Sharaa, si dhe sulmet e Izraelit ndaj Sirisë. Ai gjithashtu mbajti kontakte të rregullta me përfaqësuesin e posaçëm të SHBA-së për Sirinë dhe ambasadorin e SHBA-së në Ankara, Tom Barrack, në lidhje me përleshjet.

Në të njëjtën kohë, MIT raportoi se u zhvilluan bisedime me udhëheqësin libanez druzë dhe ish-kryetarin e Partisë Socialiste Progresive, Walid Jumblatt, për t’i dhënë fund përleshjeve në Suwayda dhe për të siguruar stabilitetin në rajon.

Theksohet se ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, zhvilloi takime edhe me ambasadorin Barrack, si dhe me homologun sirian, Assad Hassan Shaybani, homologun saudit, Faisal bin Farhan dhe homologun jordanez, Ayman al-Safedi.

Fidan dhe Kalın gjithashtu e informuan presidentin Recep Tayyip Erdoğan për takimet e tyre me homologët e tyre dhe zhvillimet në Siri.

“Kontaktet e Fidanit dhe Kalınit në lidhje me situatën në terren luajtën një rol kyç në sigurimin e një armëpushimi midis palëve. Turqia bëri të gjitha përpjekjet për të eliminuar të gjitha rreziqet për integritetin territorial, unitetin, stabilitetin dhe sigurinë e fqinjit të saj jugor, Sirisë, si dhe siguroi një armëpushim midis palëve”, thanë burimet e sigurisë.

Presidenti sirian al-Sharaa ka deklaruar se “nëse nuk do të ishte ndërhyrja efektive e ndërmjetësimit e SHBA-së, arabëve dhe Turqisë, rajoni do të përballej me një fat të panjohur”.