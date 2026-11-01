Cadillac Escalade-V 125th Anniversary: SUV luksoz me motor V8 dhe çmim mbi 239 mijë dollarë

Cadillac ka prezantuar edicionin e kufizuar Escalade-V 125th Anniversary, një SUV luksoz me motor V8, i krijuar për të shënuar 125-vjetorin e kompanisë në tregun amerikan.
Modeli kushton mbi 239 mijë dollarë dhe vjen me një sërë elementesh të veçanta në dizajn dhe pajisje.
Ndër risitë kryesore janë rrotat e farkëtuara 24-inç, si dhe përdorimi i gjerë i fibrës së karbonit në kornizën e grilës së përparme, parakolpin e pasmë, pasqyrat anësore dhe kapakun e motorit. SUV-i pajiset gjithashtu me kalipera frenash në ngjyrë blu.
Çdo automjet do të ketë një numër identifikimi të automjetit (VIN) dhe një numër serial të personalizuar, të përzgjedhur nga blerësi. Paketa përfshin gjithashtu ngjyra të veçanta të karrocerisë, interier me dy nuanca dhe qepje dekorative blu, pragje dyersh të ndriçuara, tapete speciale, çelës të personalizuar dhe ndriçim me motive historike V8 pranë dyerve.
Megjithatë, edicioni special nuk sjell rritje të fuqisë së motorit. Nën kofano ndodhet i njëjti motor V8 6.2-litërsh me kompresor mekanik, që përdoret edhe te Escalade-V standard.
Motori zhvillon 680 kuaj fuqi dhe 653 njësi çift rrotullues sipas specifikimeve amerikane, ndërsa fuqia transmetohet në të katër rrotat përmes një kambie automatike me 10 marshe.
Escalade-V 125th Anniversary ruan kështu performancën e modelit standard, duke u dalluar kryesisht për pajisjet ekskluzive, elementet e personalizimit dhe karakterin e tij koleksionues.