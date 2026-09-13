Cadillacu ‘i artë’ shitet për 1.27 milionë dollarë, vendos rekord

Një Cadillac Elegante i vitit 1953, i veshur me detaje prej ari 24-karatësh, është shitur për 1.275 milionë dollarë në një ankand në Auburn, Indiana, duke vendosur rekord si Cadillac-u më i shtrenjtë i shitur ndonjëherë në një ankand publik.
Makina unike është ndërtuar mbi shasinë e një Series 62 dhe karroceria e saj është punuar me dorë në Itali nga Carrozzeria Motto.
Dizajni është krijuar nga stilisti Albrecht von Goertz, i cili më vonë u bë i famshëm për BMW 507.
Cadillac-u kishte qëndruar larg syrit të publikut për rreth 73 vjet.
Restaurimi i tij zgjati 16 vjet dhe përfundoi në vitin 2014.
Detajet prej ari përfshijnë dorezat e dyerve, kornizën e xhamit të përparmë dhe elementë të tjerë të personalizuar.
Makina ka gjithashtu interier me lëkurë italiane ngjyrë burgundy dhe një motor V8 5.4 litra me rreth 210 kuaj fuqi.
Çmimi i ri tejkalon rekordin e mëparshëm prej 940 mijë dollarësh, të vendosur në vitin 2023 nga një Cadillac V16 Fleetwood Aerodynamic Coupe i vitit 1934.