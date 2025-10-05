CAIR: Trump duhet ta detyrojë Izraelin të ndalë “fushatën e vrasjeve masive”

Këshilli për Marrëdhënie Amerikano-Islamike (CAIR) ka kërkuar nga presidenti Donald Trump të ndërmarrë veprime të menjëhershme për t’i dhënë fund bombardimeve të Izraelit në Gaza, të cilat po vazhdojnë pavarësisht thirrjes së tij për armëpushim.
“Presidenti Trump duhet të kalojë nga fjalët në vepra dhe të përdorë çdo mjet diplomatik, politik e ekonomik – përfshirë kushtëzimin e ndihmës ushtarake – për të ndalur këtë fushatë të vrasjeve masive dhe për të finalizuar marrëveshjen e armëpushimit të përhershëm,” thuhet në deklaratën e CAIR.
Organizata akuzoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se “po kërkon të zgjasë gjenocidin dhe të pengojë paqen”.
“Shtetet e Bashkuara nuk mund të vazhdojnë të financojnë dhe mbrojnë një regjim që bota e njeh si autor të gjenocidit,” shtoi CAIR, duke bërë thirrje që Trump ta mbajë Izraelin përgjegjës përpara se të merren më shumë jetë të pafajshme.
SHBA-ja i ka dhënë Izraelit miliarda dollarë ndihmë ushtarake që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023, ndërsa Trump – ashtu si paraardhësi i tij Joe Biden – ka refuzuar ta pezullojë këtë ndihmë pavarësisht akuzave për krime lufte ndaj forcave izraelite. /mesazhi