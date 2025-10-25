Caktohet gjyqtari i cili do ta ndajë drejtësinë në ”El Clasico”

Spektakli i madh i futbollit spanjoll rikthehet nesër, teksa Real Madrid dhe Barcelona do të zhvillojnë një tjetër “El Clásico”.
Ndeshja do të luhet në stadiumin “Santiago Bernabéu” me fillim nga ora 16:15.
Federata Spanjolle e Futbollit ka zyrtarizuar edhe gjyqtarin kryesor të ndeshjes, ku César Soto Grado do të ndajë drejtësinë në këtë super përballje.
Të dy skuadrat vijnë në këtë takim me objektiva të mëdha. Real Madrid kërkon të ruajë kreun e renditjes dhe të vazhdojë serinë pozitive para tifozëve të vet, ndërsa Barcelona synon të rikthehet te fitorja dhe të ngushtojë diferencën në garën për titull.