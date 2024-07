Çamëria amanet i të gjithëve

Çamëria edhe si emër gati asht harru,

sikur asht haram me u kujtu!

A thu këtë Çamëria e meriton,

që të flitet askush nuk guxon?

Vallë ç’asht kjo përgjumje që na ka kaplu,

që në mend s’na bie Çamërinë me kujtu!

Në kanalet televizive rrallë ndonjiherë,

si lypsi i turprum troket në derë,

që dikush ndonji gja me i dhanë,

me kokë ulë largohet:Më fal, duke thanë!

Çështja Çame s’asht vetum për çam,

asht për secilin që shqiptar thotë jam!

Për Çamërinë, politikanët nuk mendojnë,

oreksi u prishet kur e kujtojnë,

prej tyre hajr kurrë nuk pritet,

mesa nga hithat mjaltë qitet!

Çamëria asht amanet, kurrë s’duhet harru,

përndryshe vetes, kot shqiptar i thu!

Këtë betim Greku le ta dijë,

se për Çamërinë dita do të vijë!

Burhan Fili