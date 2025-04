Dy miliardë e,

Me na vra kush të donë !

Me na mbytë në deti !

Me rrëzua kulla e me kidnapu me parragllajdera, e fajin me ju lënë muslimaneve !

Me vra njerëz të pafajshëm e fajin neve me na lënë !

Me prodhu Bin ladena, talibana, isisa e me thonë e përfaqësojnë Islamin dhe muslimanët !

Me prodhua anti Islam e me e shitur për Islam !

Me prodhua lëvizje e procese anti islame kinse për islame !

Me prodhua anti musliman, e me u shitë për musliman !

Me i bë një mijë të zeza, e me na thënë kërkoni falje, për krimet e tyre !

Si bene?!

Me përdorë ndaj muslimaneve të gjithë arsenalin ushtarak e me na thonë ju po doni me na vra !

Me vra me miliona në Irak, ne Siri, ne Jemen, ne Libi, ne Algjeri, ne Palestine, ne Mijanmar, në Bosnje, ne Kosove, ne te gjitha anet e Botes !!!!

Dy miliarde e te gjithe me shiku si vritet tere popullata ne GAZA ?!

Si bënë ?!!!