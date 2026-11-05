Sa di telefoni juaj për ju dhe si të ruani kontrollin mbi të dhënat tuaja

Po t’ia jepnit dikujt telefonin tuaj vetëm për pesë minuta, sa shumë mund të mësonte ai për ju? Ndoshta shumë më tepër sesa mendoni. Mjafton të shikojë galerinë e fotografive, mesazhet e fundit, historikun e kërkimeve apo aplikacionet që përdorni çdo ditë.
Në telefon ruhen edhe kontaktet, komunikimet e punës, të dhënat e pagesave dhe shumë detaje të vogla që, të marra së bashku, mund të zbulojnë një pamje të qartë të zakoneve tona.
Telefoni prej kohësh është shndërruar në shumë më tepër sesa një pajisje për telefonata dhe mesazhe. Ai përmban pothuajse të gjithë jetën tonë digjitale, ndërsa zhvillimi i inteligjencës artificiale po e bën edhe më të dobishëm dhe më të përshtatur me nevojat tona. Për këtë arsye, gjatë zgjedhjes së një pajisjeje të re, gjithnjë e më shumë rëndësi po merr edhe mënyra se si mbrohen këto informacione.
Ky është një nga aspektet që Samsung thekson te modelet e reja Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra, të cilat ndërthurin funksionet e avancuara me teknologjitë për mbrojtjen e privatësisë.
Sa shumë zbulojmë pa e kuptuar?
Mendoni sa herë gjatë ditës e zhbllokoni telefonin. Kontrolloni parashikimin e motit, hapni rrjetet sociale, përgjigjeni në një email pune apo porositni diçka në internet. Pas shumë prej këtyre veprimeve të përditshme qëndrojnë aplikacione që përdorin informacione të ndryshme, nga vendndodhja jonë deri te qasja në kamerë, mikrofon apo fotografi.
Për këtë arsye, është e rëndësishme të dimë se çfarë ndodh në prapavijë. Në pajisjet Samsung Galaxy, funksioni Privacy Dashboard ofron një pasqyrë të aplikacioneve që kanë pasur qasje në të dhëna të caktuara dhe mundëson menaxhimin e lejeve të tyre.
Për shembull, përdoruesit mund të kontrollojnë se cilat aplikacione kanë përdorur vendndodhjen ose mikrofonin dhe të vendosin nëse duan t’ua lejojnë sërish këtë qasje.
Një mundësi e dobishme është lejimi i qasjes në vendndodhje vetëm gjatë përdorimit të aplikacionit, në vend që ky informacion të jetë vazhdimisht i disponueshëm. Në mënyrë të ngjashme, mund të kufizohet qasja në kamerë dhe mikrofon kur ato nuk nevojiten.
Në modelet Samsung Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra, këto cilësime janë pjesë e përvojës së përditshme të përdoruesit. Në vend të procedurave të ndërlikuara të sigurisë, mjafton të kontrollohen herë pas here disa opsione për të vendosur se cilat informacione mund të përdorin aplikacionet.
Kur telefoni bëhet më i mençur, vendimi duhet të mbetet te ju
Inteligjenca artificiale po na ndihmon gjithnjë e më shumë në detyrat e përditshme. Ajo mund të lehtësojë kërkimin e informacioneve, përpunimin e fotografive, përkthimin e teksteve dhe organizimin e aktiviteteve.
Te modelet Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra, funksionet Galaxy AI janë krijuar për t’ua lehtësuar përdoruesve këto detyra. Megjithatë, po aq e rëndësishme është mundësia që ata të vendosin vetë se si t’i përdorin këto funksione.
Samsung mundëson që, për disa funksione të mbështetura të Galaxy AI, përpunimi i të dhënave të kryhet drejtpërdrejt në pajisje, pa u dërguar në hapësirën kompjuterike në distancë (cloud).
Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme gjatë punës me dokumente profesionale ose informacione që përdoruesi dëshiron t’i mbajë në telefon. Megjithatë, disa funksione të avancuara kërkojnë përpunim në cloud, ndaj përdoruesit mund të zgjedhin cilësimet që u përshtaten më shumë.
Në këtë mënyrë, inteligjenca artificiale mund të mbetet një ndihmë praktike, duke u ofruar përdoruesve më shumë kontroll mbi mënyrën e përdorimit të saj.
Si mbrohen të dhënat që ruani në telefon?
Shumica e njerëzve sot e kyçin telefonin me gjurmë të gishtit, kod PIN ose njohje të fytyrës. Ky është një hap i mirë, por kur në të njëjtën pajisje ruhen fotografi familjare, komunikime pune dhe qasje në aplikacione bankare, është e rëndësishme të ekzistojnë edhe masa shtesë mbrojtëse.
Te pajisjet Galaxy, siguria shtrihet përtej ekranit të kyçur. Samsung Knox është një platformë sigurie që mbron pajisjen në disa nivele, ndërsa Knox Vault ofron një mjedis të veçantë të mbrojtur për informacionet më të ndjeshme, si kodet PIN, fjalëkalimet dhe të dhënat e nevojshme për autentifikimin biometrik.
Me fjalë të thjeshta, Knox Vault funksionon si një hapësirë shtesë e siguruar brenda telefonit, e ndarë nga sistemi kryesor i tij.
Kjo u ofron të dhënave të rëndësishme një nivel shtesë mbrojtjeje, edhe në rastet kur dikush përpiqet të hyjë në pajisje pa autorizim.
Kjo teknologji është e pranishme edhe në modelet Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra. Përparësia e saj kryesore është se funksionon në prapavijë, ndërsa përdoruesi vazhdon ta përdorë telefonin normalisht.
Provoni përvojën Galaxy para se ta ndërroni telefonin
Kur mendojmë të blejmë një telefon të ri, zakonisht përqendrohemi te kamera, dizajni ose jetëgjatësia e baterisë. Megjithatë, rëndësi ka edhe sa lehtë mund t’i përdorim funksionet e tij, veçanërisht cilësimet që na duhen çdo ditë.
Për ata që dëshirojnë të njihen me përvojën Samsung Galaxy, ekziston aplikacioni interaktiv Try Galaxy, i cili u mundëson përdoruesve të telefonave të tjerë të provojnë disa nga funksionet Galaxy në pajisjen e tyre aktuale.
Përmes tij, ata mund të njihen me ndërfaqen e përdoruesit, të provojnë demonstrime të disa funksioneve të Galaxy AI dhe të krijojnë një ide më të qartë për mundësitë që ofrojnë pajisjet Galaxy, përfshirë telefonat e rinj me ekran të palosshëm.
Kjo u jep mundësinë përdoruesve të njihen me sistemin përpara blerjes dhe të vlerësojnë nëse u përshtatet mënyra se si funksionon.
Më e rëndësishmja është që vendimi të mbetet në duart tuaja
Telefonat sot mund të kryejnë shumë detyra për ne, nga ato të thjeshtat deri te funksionet e avancuara që bazohen në inteligjencën artificiale.
Megjithatë, sa të dobishme do të jenë këto mundësi varet edhe nga mënyra se si i përshtatim me zakonet dhe nevojat tona.
Samsung Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra paraqesin mënyrën se si funksionet praktike të inteligjencës artificiale, cilësimet e thjeshta të privatësisë dhe teknologjitë e sigurisë mund të ndërthuren në një përvojë të vetme përdorimi.
Në fund të fundit, nuk është e nevojshme të njohim çdo hollësi teknike të telefonit. Më e rëndësishme është të dimë se cilat mundësi kemi në dispozicion dhe të ndajmë herë pas here disa minuta për ta përshtatur pajisjen sipas nevojave tona, në vend që të përshtatemi ne me të.