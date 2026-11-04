Shenjë e profetësisë çlirimi i Stambollit

✍️- Në këtë ditë, më 1453 apo më sakët (20 të Xhumada el-Ula, në vitin 857 pas Hixhrit), Perandoria Bizantine ra dhe Kostandinopoja (Stambolli) pushoi së qeni qendra e Bizantit lindorë (Grekëve).
Pra nesër, do të lindte një realitet i ri, duke përmbushur një lajmërim të Pejgamberit Muhamed (paqja qoftë mbi të) dhe një shenjë të profetësisë së tij, që ndodhi tetë shekuj pasi ai tha: “Kostandinopoja do të çlirohet”.
🌴- Ajo që shihni në foto është pjesë e zinxhirit që dikur mbyllte Bririn e Artë në Kostandinopojë para çlirimit të saj, duke penguar anijet tregtare të hynin.
Ky zinxhir, i ngritur nga Perandoria Bizantine për të kontrolluar rrjedhën e anijeve në Bririn e Artë, është 750 metra i gjatë dhe ishte vendosur në grykën e bririt në pikën e tij më të ngushtë.
Gjatë rrethimit të Kostandinopojës, Briri i Artë u mbyll dhe ishte e nevojshme të hyje në qytet nga ai drejtim për të thyer mbrojtjen e tij, pasi muret në atë anë ishin më të dobëta, duke u mbështetur vetëm në mbrojtjen e Bririt të Artë.
🌴- Ky zinxhir ishte një nga fortifikimet e mëdha që parandalonte rrethimin e kryeqytetit perandorak. Por lajmërimi (profecia) i Pejgamberit Muhamed a.s. ishte i destinuar të përmbushej dhe Cezari ishte i destinuar të vdiste, duke mos lënë asnjë Cezar pas tij, pavarësisht sa të forta ishin fortifikimet ose sa dinake ishin planet e Cezarit.
Lajmërimi i Pejgamberit -Profecia, e mbajtur në mbretërinë e padukshme për atë që e solli, do t’i thyente këto zinxhirë, do të shkatërronte muret e Kostandinopojës dhe do ta transformonte kryeqytetin e Cezarit në kryeqytetin e Halifatit Islam për shekuj me radhë. Pra Vullneti i Zotit mbizotëroi dhe Stambolli u çlirua.
🌴- Zoti e frymëzoi robin e Tij, çliruesin dhe luftëtarin, Sulltan Mehmed Fatih, të urdhëronte që anijet të ngarkoheshin në dërrasa druri të lyera me vaj nga Bosfori dhe pastaj të niseshin në Bririn e Artë natën.
Anijet u ngarkuan në dërrasa druri të lagura me një sasi të madhe vaji dhe yndyre për të lehtësuar rrëshqitjen e tyre. Distanca nga porti i Beshiktashit, duke kaluar pas Galatës dhe deri në Bririn e Artë ishte tre milje.
🌴- Bizantinët u zgjuan dhe e gjetën Bririn e Artë plot me shtatëdhjetë anije myslimane dhe Kostandinopoja ishte e rrethuar nga të gjitha anët.
Për të fshehur këtë operacion, Sulltani urdhëroi artilerinë e tij, të pozicionuar pas mureve të Gallatës dhe në kodrat e larta, të bombardonte vazhdimisht muret me pamje nga Briri i Artë, ditë e natë. Ishte gjatë kësaj kohe që u qëllua mortaja e parë në histori, kur Zaganos Pasha, me 15,000 ushtarë, ngriti kampin në Gallatë dhe urdhëroi bombardimin e flotës bizantine të rrethuar në gji. Disa anije bizantine u goditën dhe u dëmtuan.
🌴- Ishte një tronditje e madhe ajo që u zgjua populli i Kostandinopojës kur dëgjuan tekbiret (Allahu Ekber) në agim në Bririn e Artë, jehona e myslimanëve dhe dritën e ditës që ndriçonte një spektakël madhështor.
Historiani dhe diplomati bizantin, Princi Dukas, i cili u takua personalisht me Sulltan Mehmetin, e përshkroi kështu: “Nuk kemi parë ose dëgjuar kurrë për një gjë kaq të mrekullueshme. Mehmet Fatihu (Çliruesi) e shndërron tokën në dete dhe anijet e tij lundrojnë mbi maja malesh në vend të valëve. Me këtë bëmë, Mehmeti II e ka tejkaluar edhe Aleksandrin e Madh.”
Në çlirimin e Stambollit komandanti Sulltan Fatih ishte 21 vjeçarë.
🌴- Thuhej se një anije nuk mund të lundrojë në tokë të thatë.
Por me lejen dhe favorin e Zotit të Plotfuqishëm, ai që mori lajmin e gëzuar profetik dhe ushtria e tij lundruan në tokë. “Çfarë komandanti i bekuar ishte ai dhe çfarë ushtrie e bekuar ishte ajo!”
Tetë shekuj më herët Pejgamberi a.s. kishte deklaruar: “Kostandinopoja (Stambolli) me siguri do të çlirohet, dhe çfarë komandanti i mrekullueshëm do të jetë komandanti i saj, dhe çfarë ushtrie e mrekullueshme do të jetë ajo ushtri!” (Musned Ahmed: nr.18957).
Prof. ass. dr. Musa Vila