Muriqi ia siguron fitoren Fenerbahçes ndaj Liverpoolit

Kapiteni i Kombëtares së Kosovë, Vedat Muriqi u inkuadrua nga banka e rezervistëve për t’ia siguruar fitoren Fenerbahçes në Ligën e Kampionëve.
Fenerbahçe në Stamboll mposhti Liverpoolin me pèrmbysje të rezultatit në kuadër të xhiros së katërt të fazës së ligës.
Fenerbahçe triumfoi 3:2 ndaj Liverpoolit, ndërsa Muriqi shënoi golin e tretë për ekipin turk.
Muriqi në minutën e 63-të, zëvendësoi Romelu Lukakun kurse golin e realizoi në minutën e 79-të për rezultatin përfundimtar.
Dy golat tjerë për Fenerbahçen i realizuan Archie Brown e Mason Greenwood kurse për Liverpoolin shënuan Trey Nyoni dhe Alexander Isak.
Fenerbahçe me fitore i ka pesë pikë dhe zë vendin e 19-të. Liverpooli i pesti i ka nëntë pikë.