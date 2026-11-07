OCHA: Reshjet e dendura të shiut përmbytin strehimoret në Gaza, i vënë të zhvendosurit në “rrezik të menjëhershëm”

Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) ka paralajmëruar se reshjet e dendura të shiut kanë përmbytur strehimoret në Rripin e Gazës, duke i vënë në “rrezik të menjëhershëm” familjet e zhvendosura që jetojnë në zona të prirura ndaj përmbytjeve dhe në ndërtesa të dëmtuara, transmeton Anadolu.
OCHA në platformën amerikane të mediave sociale X tha se shumica e 2.1 milionë banorëve të Gazës vazhdojnë të jenë të zhvendosur, ndërsa shumë prej tyre jetojnë në çadra të amortizuara që ofrojnë mbrojtje të kufizuar nga kushtet gjithnjë e më të vështira atmosferike.
“Jemi thellësisht të shqetësuar për familjet që tashmë janë prekur, si dhe për ato që janë më të ekspozuara ndaj përkeqësimit të kushteve”, tha agjencia.
OCHA paralajmëroi se organizatat humanitare kanë mobilizuar përpjekjet për të shpërndarë furnizime emergjente dhe për të ndihmuar familjet e prekura, por rezervat në dispozicion mbeten “të pamjaftueshme”.
“Muaj të tërë me mungesë financimi dhe kufizime kanë penguar rëndë përgatitjet”, theksoi agjencia e OKB-së.
Ajo po ashtu bëri thirrje për lejimin e menjëhershëm të hyrjes së furnizimeve dimërore, makinerive të rënda, vajit të motorëve dhe pjesëve rezervë të nevojshme për të mbajtur në funksion automjetet humanitare dhe gjeneratorët.
“Financimi shtesë për ndihmën humanitare është urgjent”, shtoi OCHA.