SHBA-ja dhe Gjermania ftojnë nga një futbollist shqiptar në Kombëtaret e tyre

Jurgen Klopp jep një tjetër lajm të keq për Shqipërinë, sulmuesi shkodran drejt debutimit me Gjermaninë
Adri Mehmeti nuk është lojtari i vetëm që Shqipëria do të humbasë zyrtarisht gjatë javës së ardhshme.
Talentit që ka zgjedhur SHBA dhe do të luajë në ndeshje zyrtare me të, do i bashkohet një tjetër emër që FSHF ka ndjekur me shumë vëmendje në vitet e fundit.
Brajan Gruda, sulmuesi i cili aktualisht aktivizohet me Lajpcig, është ftuar përsëri nga Jurgen Klop për ndeshjet e Ligës së Kombeve të Gjermanisë ndaj Serbisë dhe Holandës.
Sulmuesi mungoi në grumbullimin e kaluar për shkak të një problemi në ije. Por tani ai do të jetë i gatshëm për dy ndeshjet e radhës, pasi Klopp e ka përfshirë në listën e tij zyrtare, e cila këtë herë kishte më pak se 44 emrat që grumbulloi në muajin e kaluar.
Nëse Gruda është pjesë e risive të listës, një kthim i veçantë është ai i Niklas Fyllkrug, i cili ka shënuar 8 gola në 9 ndeshje në këtë edicion dhe po konfirmohet si një nga sulmuesit më në formë edhe pse është 33-vjeçar.