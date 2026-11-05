Ballina Sport Futboll SHBA-ja dhe Gjermania ftojnë nga një futbollist shqiptar në Kombëtaret e tyre

SHBA-ja dhe Gjermania ftojnë nga një futbollist shqiptar në Kombëtaret e tyre

Jurgen Klopp jep një tjetër lajm të keq për Shqipërinë, sulmuesi shkodran drejt debutimit me Gjermaninë

Adri Mehmeti nuk është lojtari i vetëm që Shqipëria do të humbasë zyrtarisht gjatë javës së ardhshme.

Talentit që ka zgjedhur SHBA dhe do të luajë në ndeshje zyrtare me të, do i bashkohet një tjetër emër që FSHF ka ndjekur me shumë vëmendje në vitet e fundit.

Brajan Gruda, sulmuesi i cili aktualisht aktivizohet me Lajpcig, është ftuar përsëri nga Jurgen Klop për ndeshjet e Ligës së Kombeve të Gjermanisë ndaj Serbisë dhe Holandës.

Sulmuesi mungoi në grumbullimin e kaluar për shkak të një problemi në ije. Por tani ai do të jetë i gatshëm për dy ndeshjet e radhës, pasi Klopp e ka përfshirë në listën e tij zyrtare, e cila këtë herë kishte më pak se 44 emrat që grumbulloi në muajin e kaluar.

Nëse Gruda është pjesë e risive të listës, një kthim i veçantë është ai i Niklas Fyllkrug, i cili ka shënuar 8 gola në 9 ndeshje në këtë edicion dhe po konfirmohet si një nga sulmuesit më në formë edhe pse është 33-vjeçar.

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