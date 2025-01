CATL punon me një bateri të re natriumi: Duhet të jetë rezistent ndaj temperaturave jashtëzakonisht të ulëta!

Dallimi kryesor në krahasim me baterinë litium-jon të gjeneratës së dytë është se bateria e natriumit mund të funksionojë normalisht (pa humbje të mëdha energjie) në temperatura jashtëzakonisht të ulëta deri në -40 gradë Celsius.

Bateritë kanë treguar performancë më të mirë sigurie dhe rezistencë ndaj temperaturave të ulëta duke ruajtur densitetin e energjisë. Dendësia zyrtare e energjisë e baterisë së re me jon natriumi nuk është raportuar, por dihet se CATL synon të kalojë 200 Wh/kg.

CATL demonstroi baterinë e saj të parë të gjeneratës së joneve të natriumit në 2021. Ka tërhequr vëmendjen e gjerë të mediave për shkak të densitetit të lartë të energjisë, aftësisë së karikimit të shpejtë, stabilitetit të shkëlqyer termik dhe performancës së mirë në temperatura të ulëta.

Në atë kohë, Robin Zeng, CEO i CATL, tha se qëllimi i kërkimit dhe zhvillimit për gjeneratën e ardhshme të baterive me jon natriumi është që dendësia e energjisë të arrijë mbi 200 Wh/kg.

Në janar 2024, konkurrenti BYD filloi ndërtimin e një fabrike bateri-jon natriumi me një kapacitet prodhimi vjetor prej 30 GWh. Fillimisht do të prodhohen bateri me densitet energjie 105 Wh/kg dhe planifikohet të shkojë deri në 130 Wh/kg në fazat e mëvonshme. Kjo bën që pretendimet e gjeneratës së dytë të baterisë 200 Wh/kg të CATL të duken të pamundura. Por do të shohim…