Çavusoglu: Turqia hodhi poshtë propozimin e SHBA për të dërguar sistemet ruse të mbrojtjes S-400 në Ukrainë

SHBA kishte propozuar që Turqia t’i dërgonte Ukrainës sistemin e mbrojtjes ajrore S-400 që bleu nga Rusia, por Ankaraja refuzoi, tha të dielën ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavusoglu.

“SHBA-të na kërkuan të dërgonim S-400 në Ukrainë, dhe ne thamë jo”, u citua të ketë thënë Çavusoglu nga agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu dhe shtoi se propozime të tilla ishin të papranueshme pasi synonin të cenonin sovranitetin turk.

Blerja e S-400 ruse nga Turqia ka qenë një pikë mosmarrëveshjeje me SHBA-në dhe NATO-n për vite me radhë, pasi ata përmendën shqetësimet se do të komprometonte sigurinë dhe ndërveprueshmërinë e operacioneve ushtarake të NATO-s. SHBA dhe NATO kanë paralajmëruar Turqinë se sistemi S-400 nuk është në përputhje me sistemet mbrojtëse të NATO-s dhe mund të ekspozojë informacione të ndjeshme ndaj Rusisë.

Si rezultat i refuzimit të Turqisë për t’u tërhequr nga marrëveshja, SHBA ka marrë disa masa ndëshkuese, duke përfshirë pezullimin e Turqisë nga programi i avionëve luftarakë F-35 në 2019 dhe vendosjen e sanksioneve ndaj zyrtarëve dhe subjekteve turq të përfshirë në blerjen e S- 400.

Mosmarrëveshja e vazhdueshme ka tensionuar marrëdhëniet midis Turqisë dhe aleatëve të saj në NATO dhe ka ngritur pikëpyetje rreth shtrirjes strategjike të Turqisë në rajon.

I pyetur për një rikthim të mundshëm në programin F-35, Çavusoglu tha: “Ankaraja nuk dëshiron të kthehet në program, por përkundrazi kërkon nga Uashingtoni paratë që ka paguar për avionët luftarakë përpara se të ishte jashtë programit, ndërsa avionët e saj ishin nuk u dorëzuar kurrë.”

Ai shtoi se Turqia dëshiron të përmirësojë lidhjet e saj me SHBA-në, duke theksuar interesin e saj aktual për blerjen e avionëve F-16 dhe kompleteve të modernizimit.

Në tetor 2021, Ankaraja kërkoi avionë luftarakë F-16 dhe komplete modernizimi nga SHBA në një marrëveshje me vlerë 6 miliardë dollarë. Marrëveshja e propozuar përfshinte 40 avionë të rinj luftarakë F-16 dhe komplete modernizimi për 79 F-16 ekzistues turk.

Ndërsa administrata e Joe Biden shprehu mbështetjen e saj për shitjen e F-16 Turqisë, ajo është përballur me kundërshtimin e Kongresit.