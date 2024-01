CD Projekt fillon punën në versionin e ardhshëm të lojës Witcher këtë vit

CD Projekt nuk dha një datë të premierës së parë të lojës, por analistët shpresojnë se debutimi do të bëhet në 2026 ose 2027. Kjo e lë kompaninë pa një titull madhor për dy vitet e ardhshme.

Krijuesi Polak i video lojërave CD Projekt do të fillojë zhvillimin e versionit të ardhshëm të lojës Witcher këtë vit tha CEO Adam Badowski për agjencinë e lajmeve Reuters.

“Shpresojmë të kemi rreth 400 persona duke punuar në projektin në fjalë deri në mesin e vitit,” tha Badowski.

Një veteran i kompanisë, Badowski mori drejtimin e CD Projekt së bashku me Michal Nowakosi në fillim të vitit. Projekti i quajtur “Polaris” është një triologji e re e cila zgjeron universin “Witcher”, një titull i shitur 75 milionë kopje që nga debutimi i lojës në 2007.

CD Projekt nuk dha një datë të premierës së parë të lojës, por analistët shpresojnë se debutimi do të bëhet në 2026 ose 2027. Kjo e lë kompaninë pa një titull madhor për dy vitet e ardhshme.

Pas debutimit të Cyberpunk 2077 me një mori problemesh në fund të 2020-ës, CD Projekt është përqendruar tek transformimi i studios. Gjithashtu ka njoftuar planet për disa tituj të rinj dhe tha në Tetor se Cyberpunk është shitur në 25 milionë kopje.

Një titull që do të pasojë Cyberpunk me emrin e koduar "Orion" është në fazë konceptimi tha Badowski. Nga fundi i vitit studioja do të angazhojë 80 persona në këtë projekt.