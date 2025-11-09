Çdo cigare të “vjedh” 20 minuta jetë, Italia peticion kundër pirjes së duhanit

Çdo cigare të heq mesatarisht 20 minuta jetë – 22 për gratë dhe 17 për burrat – dhe sëmundjet që lidhen me duhanin shkaktojnë 93,000 vdekje çdo vit, vetëm në Itali.
Onkologët kanë propozuar rritjen e çmimit për të frenuar konsumin e cigareve.
Kostoja vjetore për Shërbimin Shëndetësor Kombëtar e tejkalon 24 miliardë euro.
Shoqata Italiane e Onkologjisë Mjekësore, së bashku me fondacionet kryesore të onkologjisë, Fondacionin AIRC, Fondacionin “Umberto Veronesi” dhe Fondacionin AIOM kanë nisur një peticion për një projektligj popullor kundër pirjes së duhanit – me qëllim uljen e konsumit duke rritur koston e një pakete cigareje me 5 euro.
Nisma synon të mbledhë 50,000 nënshkrime të çertifikuara deri në pranverë – për miratimin e një ligji që do të rriste taksat e akcizës për të gjitha produktet – duke përfshirë cigaret elektronike dhe duhanin – për të dekurajuar pirjen e duhanit, i cili është faktori kryesor i rrezikut për kancerin.