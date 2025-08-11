Çdo muaj, 13 gazetarë vriten në Gaza

Gati 270 gazetarë dhe punonjës të medias janë vrarë nga sulmet izraelite në Gaza gjatë 22 muajve luftë – mesatarisht rreth 13 në muaj – sipas faqes së monitorimit Shireen.ps, e quajtur në nder të gazetares së Al Jazeera-s, Shireen Abu Akleh, e vrarë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor në vitin 2022.
Kjo shifër bëhet edhe më shqetësuese pasi Izraeli ka ndaluar hyrjen e mediave ndërkombëtare në enklavën e rrethuar, duke e lënë konfliktin pa zëra të pavarur nga terreni.
Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) ka paralajmëruar se vrasjet dhe arrestimet e gazetarëve që nga 7 tetori 2023 kanë krijuar një boshllëk informimi, duke rrezikuar që krimet e luftës të mbeten të padokumentuara.
Në qershor, RSF, CPJ dhe organizata të tjera të lajmeve publikuan një letër të hapur ku denoncohej se shumë gazetarë palestinezë përballen çdo ditë me kërcënime serioze për jetën e tyre vetëm pse raportojnë.
Amnesty International deklaroi se “Izraeli nuk po vret vetëm gazetarë, por po sulmon vetë gazetarinë duke penguar dokumentimin e gjenocidit”. /mesazhi