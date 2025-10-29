Çekia dëbon ushtarin izraelit që mori pjesë në sulmet në Gaza dhe Liban

Çekia dëboi një ushtar izraelit, i cili dyshohet se ka marrë pjesë gjatë sulmeve në Rripin e Gazës dhe Liban, transmeton Anadolu.
Ushtari izraelit u mbajt nga Çekia me orë të tëra në aeroportin ndërkombëtar “Vaclav Havel” në Pragë, bazuar në një urdhër arresti francez.
Sipas një lajmi në gazetën izraelite “Yediot Ahronot”, rezervisti i paidentifikuar ka deklaruar se “autoritetet franceze kanë lëshuar urdhër arresti për të, pavarësisht se ai nuk e ka vizituar kurrë Francën” dhe se atij iu mohua dje hyrja në Çeki.
Në lajm thuhet se ushtari shkoi në Pragë me gruan e tij për pushime pas shërbimit ushtarak që zgjati disa muaj, por “u trajtua si kriminel dhe u detyrua të kthehej në Izrael pas një procesi 15-orësh”. Sipas lajmit, u zbulua se paralajmërimi francez ishte i vlefshëm në të gjithë zonën Shengen, duke e penguar ushtarin të hynte në çdo shtet anëtar.
Ministria e Punëve të Jashtme e Izraelit ndërhyri në këtë çështje, por ka mbrojtur idenë se arsyeja “nuk lidhej me shërbimin e tij ushtarak”. Ushtari pretendon se autoritetet çeke e kanë informuar se Franca e akuzon atë për “përfshirje në krime të rënda”, një paralajmërim që ka të ngjarë të lidhet me detyrën e tij si rezervist.
Incidenti thuhet se ngriti shqetësime midis izraelitëve që udhëtonin në Evropë në lidhje me mundësinë e “gabimeve burokratike” ose “keqpërdorimit të bazave të të dhënave ndërkombëtare”.
Në këtë kontekst, tërheq vëmendjen rritja e çështjeve për krime lufte të paraqitura në gjykatat evropiane kundër ushtarëve izraelitë të përfshirë në sulmet ndaj Rripit të Gazës. Organizatat e të drejtave të njeriut po ndjekin veprime ligjore për akuzat për krime lufte, duke përdorur si prova, videot dhe fotot e ndara nga ushtarët izraelitë.
Gjatë ofensivës më shumë se dyvjeçare në Rripin e Gazës, qindra ushtarë izraelitë kanë ndarë postime duke u mburrur me imazhe të masakrës, shkatërrimit dhe torturës kundër civilëve.
Më 10 tetor, Hamasi dhe Izraeli arritën një marrëveshje me shumë faza për shkëmbim të pengjeve dhe armëpushim të ndërmjetësuar nga Egjipti, Katari dhe Turqia, dhe të sponsorizuar nga SHBA-ja.
Sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë në Gaza, më shumë se 68.531 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe 170.402 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite të mbështetura nga SHBA-ja që nga 8 tetori 2023.
Për më tepër, trupat e më shumë se 9.500 palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite thuhet se janë ende të varrosur nën rrënoja ndërsa 90 për qind e infrastrukturës civile është shkatërruar.
Kombet e Bashkuara vlerësojnë koston e rindërtimit të enklavës në rreth 70 miliardë dollarë.