Çekia do të jetë e para në BE që do të lejojë shpejtësinë deri në 150 km/orë në autostrada

Çekia do të bëhet vendi i parë në Bashkimin Evropian që do t’u lejojë shoferëve të ngasin me 150 km/orë në një autostradë, një veprim që ka shkaktuar entuziazëm dhe debat në të gjithë rajonin.
Kështu, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, nga fundi i shtatorit, shoferët do të jenë në gjendje të testojnë limitin më të lartë në një seksion të ri të autostradës D3 midis Tábor dhe České Budějovice.
Drejtoria e Rrugëve dhe Autostradave (ŘSD) ka filluar tashmë instalimin e 42 tabelave elektronike që do të rregullojnë limitin në varësi të kushteve të rrugës dhe të motit.
Maksimumi aktual prej 130 km/orë do të mbetet i paracaktuar.
Kufiri prej 150 km/orë do të zbatohet vetëm në kushte të favorshme – mot i kthjellët, rrugë të thata, trafik i qetë dhe pa ndërtime në vazhdim.
“Kushtet duhet të jenë absolutisht ideale. Nuk duhet të ketë radhë, sipërfaqe të rrëshqitshme dhe dukshmëri të reduktuar”, tha Jan Rýdl, zëdhënës i ŘSD.
Sistemi do të menaxhohet në mënyrë qendrore nga Qendra Kombëtare e Informacionit të Transportit, e cila do të vendosë se kur mund të aktivizohet në mënyrë të sigurt shpejtësia më e lartë.
Tabela të ndryshueshme trafiku, të furnizuara nga konsorciumi Mobility and Intelligence dhe Známy Morava, tashmë janë duke u vendosur. Gjatë instalimit të tyre, trafiku në D3 është kufizuar në një korsi për rreth shtatë kilometra.
Testi mbulon afërsisht 50 kilometra dhe nëse do të jetë i suksesshëm, kufiri më i lartë mund të zgjerohet më vonë në rrugë të tjera kryesore, të tilla si D1 nga Přerov në Ostrava ose D11 drejt Hradec Králové.