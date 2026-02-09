Çekia “pro” ndalimit të rrjeteve sociale për fëmijët

Pas Francës, Spanjës dhe Greqisë, Çekia bëhet vendi i radhës i Bashkimit Europian që po mendon të ndalojë rrjetet sociale për të miturit.
Kryeministri çek Andrej Babis tha të dielën se ishte në favor të ndalimit të përdorimit të mediave sociale nga fëmijët nën 15 vjeç.
“Unë jam pro, sepse ekspertët që njoh thonë se është tmerrësisht e dëmshme për fëmijët. Ne duhet t’i mbrojmë fëmijët tanë”, tha Babis në një video-mesazh.
Më vonë gjatë ditës, zëvendëskryeministri i parë i qeverisë tha se kabineti po shqyrtonte seriozisht propozimin e një ndalimi dhe se legjislacioni do të propozohet këtë vit.