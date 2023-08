Celulari juaj di dhe regjistron të gjitha vendet ku keni qenë, si të fshini gjurmët tuaja

Celulari juaj ju njeh më mirë se miqtë tuaj. Ai e di se ku shkoni, çfarë bëni dhe çfarë shihni në vendin që vizitoni, dhe kjo është disi e çuditshme. Si Google ashtu edhe Apple regjistrojnë çdo lëvizje tuajën, kështu që ju nuk mund ta shmangni atë nëse keni një Android ose një iPhone.

Më poshtë, do të shihni se si të futni hartën e gjurmimit të smartphone tuaj dhe si ta çaktivizoni atë.

Nëse keni një iPhone, Apple thotë se gjithçka që regjistron pajisja juaj qëndron në pajisjen tuaj. Dhe në selinë e kompanisë që merr të dhënat. Duke qenë se jeni të kujdesshëm që të keni, shihni më poshtë hapat që duhet të ndiqni.

Shkoni te cilësimet dhe zgjidhni Privatësia dhe Siguria.

Shkoni te Shërbimet e Vendndodhjes dhe zgjidhni Shërbimet e Sistemit.

Nga atje, ju shkoni te Vendet tuaja, futni kodkalimin ose shkyçni me Face ID, cilado që preferoni, dhe do të shihni vendet ku keni qenë. Mund të gjeni disa gabime, vendndodhjet mund të mos jenë të sakta.

Ju zgjidhni Clear History dhe gjithçka do të zhduket, nga çdo pajisje që përdorni me të njëjtën Apple ID. Më pas shtypni butonin pranë ‘Vendndodhjeve’ tuaja, ai do të lëvizë majtas dhe do të keni të çaktivizuar gjurmimin.

Nëse, tani, keni Android, bëni të njëjtën gjë.

Ju futni llogarinë tuaj të Google dhe, në të majtë, zgjidhni Të dhënat dhe Privatësia. Nën Cilësimet e Historisë, do të gjeni Historinë e Vendndodhjes.

Ju zgjidhni “Disable”. /abcnews